Бубнов назвал двух игроков, которые необходимы «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов заявил, что для борьбы за чемпионство красно-белым необходимы опорный полузащитник уровня Дугласа Аугусто из «Краснодара», а также нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
— На мой взгляд, я еще раз повторяю, Барко неправильно используют — он очень низко опускается, потому что там нет игрока. Вот если бы там еще был опорный полузащитник уровня Барко по объему, по проценту брака, по техническому оснащению, как у этого… в «Краснодаре» опорный полузащитник… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами, которые у них есть… И даже Даку, пускай, не Кордобу, Даку им. И все, они бы сейчас были вверху в тройке и боролись за чемпионство.
— Умяров прямо намного слабее Аугусто?
— Да. Конечно. Даже несравнимые величины, — сказал Бубнов на канале «Коммент. Шоу».
После 18 сыгранных туров Российской Премьер-лиги спартаковцы набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. Сезон РПЛ будет возобновлен в конце февраля 2026 года.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.