Бубнов назвал двух игроков, которые необходимы «Спартаку»

— На мой взгляд, я еще раз повторяю, Барко неправильно используют — он очень низко опускается, потому что там нет игрока. Вот если бы там еще был опорный полузащитник уровня Барко по объему, по проценту брака, по техническому оснащению, как у этого… в «Краснодаре» опорный полузащитник… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами, которые у них есть… И даже Даку, пускай, не Кордобу, Даку им. И все, они бы сейчас были вверху в тройке и боролись за чемпионство.