Баринов признан автором лучшего гола ноября-декабря в РПЛ: видео

В матче 17-го тура против «Ростова» (3:1) полузашитник Дмитрий Баринов открыл счет на 3-й минуте, одним касанием обработав пас в окружении защитников, а вторым — изящно перекинув Рустама Ятимова.
На награду также претендовали Нино («Зенит»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Титков («Балтика») и Дуглас Аугусто («Краснодар»).
Воспитанник академии «Локомотива» Баринов выступал за клуб с начала карьеры. Он дебютировал за первую команду в мае 2015 года. В составе железнодорожников футболист провел 274 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза завоевал Кубок России.
Контракт 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. Недавно появилась информация о том, что «железнодорожники» отказались продавать капитана в ЦСКА.
«Локомотив» забил больше всех голов (39) после 18 туров чемпионата России. При этом команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 37 очками, на 3 балла отставая от лидирующего «Краснодара». Сезон возобновится после зимней паузы в конце февраля.