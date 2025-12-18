Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
6.71
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.60
П2
7.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.57
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.18
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.87
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.06
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.61
П2
3.95

«Локомотив» отклонил предложение ЦСКА по покупке Баринова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой в размере около 0,5 миллиона евро.

Источник: Спорт-Экспресс

Железнодорожники его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона.

Контракт 29-летнего полузащитника с «Локо» истекает следующим летом.

Баринов выступает за основную команду красно-зеленых с 2015 года. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков в 18 матчах. ЦСКА (36 баллов) располагается на четвертой строчке.

Автор: Константин Алексеев