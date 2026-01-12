Батраков об уходе Баринова из «Локомотива»: Это только слухи

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прошел медосмотр вместе с «железнодорожниками» в Москве. 11 января Баринов, как и остальные игроки «Локомотива», присутствовал на углубленном медицинском обследовании в клинике спортивной медицины «Лужники». Фотографию игрока опубликовала пресс-служба красно-зеленых.
Ранее стало известно о том, что ЦСКА ведет переговоры о переходе полузащитника в зимнее трансферное окно. По сообщениям в СМИ, Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры по новому контракту. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Действующее соглашение 29-летнего Баринова с железнодорожниками истекает летом 2026 года.
Полузащитник в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» подтвердил, что знает об интересе со стороны ЦСКА. Партнер Баринова по «Локомотиву» и сборной Алексей Батраков высказался по поводу возможного перехода капитана «железнодорожников» в ЦСКА.
«Это только слухи. Отлично встретили Баринова, пообщались — все хорошо», — передает слова Батракова Sport24.
Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.
«Локомотив» ушел на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Железнодорожники» набрали 37 очков по результатам 18 проведенных игр. Подопечные Михаила Галактионова на 3 балла отстают от лидирующего «Краснодара».28 февраля «Локомотив» проведет домашнюю встречу с «Пари НН» в рамках 19-го тура РПЛ.