Баринов в составе «Локомотива» отправится на первый сбор в ОАЭ

В состав «Локомотива» на первый зимний сбор в ОАЭ вошли 28 футболистов:
Вратари: Антон Митрюшкин, Даниил Веселов, Илья Лантратов, Богдан Шейко.
Защитники: Лукас Фассон, Кристиан Рамирес, Даниил Чевардин, Евгений Морозов, Сесар Монтес, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Максим Ненахов.
Полузащитники: Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков, Лукас Вера, Владислав Сарвели, Артем Карпукас, Данил Пруцев, Данила Годяев, Зелимхан Бакаев, Михаил Щетинин (футболист дзержинского «Арсенала», на просмотре в «Локомотиве»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев, Александр Руденко, Николай Комличенко, Руслан Мялковский.
Защитник Жерзино Ньямси присоединится к команде на втором сборе, так как был задействован в составе сборной Камеруна, которая участвовала в Кубке африканских наций и дошла до ¼ финала.
На первом сборе «Локомотив» 20 января сыграет против китайского клуба «Чэнду Жунчэн», а 24 января — с «Ростовом».
29-летний капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом. В СМИ поступала информация о возможном переходе футболиста в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
«Локомотив» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Железнодорожники» набрали 37 очков и на 3 балла отстают от лидирующего «Краснодара». 28 февраля «Локомотив» проведет домашнюю встречу с «Пари НН» в рамках 19-го тура РПЛ.