Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

Баринов в составе «Локомотива» отправится на первый сбор в ОАЭ

Определен состав «Локомотива» на первый зимний сбор, который состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В состав «Локомотива» на первый зимний сбор в ОАЭ вошли 28 футболистов:

Вратари: Антон Митрюшкин, Даниил Веселов, Илья Лантратов, Богдан Шейко.

Защитники: Лукас Фассон, Кристиан Рамирес, Даниил Чевардин, Евгений Морозов, Сесар Монтес, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Максим Ненахов.

Полузащитники: Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков, Лукас Вера, Владислав Сарвели, Артем Карпукас, Данил Пруцев, Данила Годяев, Зелимхан Бакаев, Михаил Щетинин (футболист дзержинского «Арсенала», на просмотре в «Локомотиве»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев, Александр Руденко, Николай Комличенко, Руслан Мялковский.

Защитник Жерзино Ньямси присоединится к команде на втором сборе, так как был задействован в составе сборной Камеруна, которая участвовала в Кубке африканских наций и дошла до ¼ финала.

На первом сборе «Локомотив» 20 января сыграет против китайского клуба «Чэнду Жунчэн», а 24 января — с «Ростовом».

29-летний капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом. В СМИ поступала информация о возможном переходе футболиста в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Железнодорожники» набрали 37 очков и на 3 балла отстают от лидирующего «Краснодара». 28 февраля «Локомотив» проведет домашнюю встречу с «Пари НН» в рамках 19-го тура РПЛ.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше