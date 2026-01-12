Лучший ассистент в истории «Акрона» перешел в «Торпедо»

«Такие моменты рано или поздно настают, как бы при этом ни было грустно расставаться. Константин Савичев — игрок, яркими буквами вписавший себя в историю нашего молодого клуба. Он был свидетелем и активным участником главных этапов развития “Акрона”, стал одним из рекордсменов по числу сыгранных матчей, пережил с командой за почти пять лет много ярких и переломных моментов.



Константин всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба. Мы расстаемся хорошими друзьями и всегда будем рады новой встрече. Желаю ему успехов на новом этапе карьеры», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.