Лучший ассистент в истории «Акрона» перешел в «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило о переходе капитана и правого защитника тольяттинского «Акрона» Константина Савичева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 31-летним игроком не уточняется. По информации Transfermarkt, Савичев перешел в московский клуб на правах свободного агента, подписав контракт на полтора года.

«Такие моменты рано или поздно настают, как бы при этом ни было грустно расставаться. Константин Савичев — игрок, яркими буквами вписавший себя в историю нашего молодого клуба. Он был свидетелем и активным участником главных этапов развития “Акрона”, стал одним из рекордсменов по числу сыгранных матчей, пережил с командой за почти пять лет много ярких и переломных моментов.

Константин всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба. Мы расстаемся хорошими друзьями и всегда будем рады новой встрече. Желаю ему успехов на новом этапе карьеры», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.

Савичев выступал за «Акрон» с июля 2021 года. Он провел за клуб 149 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу. Он является лучшим ассистентом в истории клуба, а также занимает третье место по числу проведенных матчей.

В 2023 году Савичев вместе с «Акроном» дошел до финала пути регионов Кубка России, где толяттинцы уступили «Краснодару» (0:0, пен. 2:4). Год спустя он помог клубу впервые в истории выйти в РПЛ, после чего стал капитаном команды.

Ранее Савичев выступал за «Спартак-2», «СКА-Хабаровск», махачкалинский «Анжи», красноярский «Енисей» и песчанокопскую «Чайку». Также на его счету семь матчей за молодежную сборную России.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. «Торпедо» идет на 15-м месте в Первой лиге и находится в одном балле от зоны вылета.