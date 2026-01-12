Кисляк — лучший опорный полузащитник среди игроков до 22 лет вне топ-5 лиг

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк стал первым в рейтинге опорных полузащитников в возрасте до 22 лет вне топ-5 лиг. Об этом сообщил Международный центр спортивных исследований (CIES).
Футболист «армейцев» набрал 83,4 балла, опередив Кеса Смита из «АЗ Алкмаара» (83,3), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и Александара Станковича из «Брюгге» (81,7). Последний — сын известного тренера Деяна Станковича, который ранее тренировал «Спартак». Важно отметить, что исследования проводились среди игрококв, родившихся в 2004 году и позже, и не играющих в лигах Испании, Англии, Италии, Франции и Германии.
В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей за «красно-синих» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков после 18 туров.
Напомним, что еще один россиянин стал первым в аналогичном рейтинге. Алексей Батраков занял первое место среди атакующих полузащитников до 22-х лет. 20-летний воспитанник и футболист московского «Локомотива» обошел игроков португальского и чилийского клубов. Он также возглавляет список бомбардиров РПЛ.