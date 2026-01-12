Кисляк — лучший опорный полузащитник среди игроков до 22 лет вне топ-5 лиг

Футболист «армейцев» набрал 83,4 балла, опередив Кеса Смита из «АЗ Алкмаара» (83,3), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и Александара Станковича из «Брюгге» (81,7). Последний — сын известного тренера Деяна Станковича, который ранее тренировал «Спартак». Важно отметить, что исследования проводились среди игрококв, родившихся в 2004 году и позже, и не играющих в лигах Испании, Англии, Италии, Франции и Германии.