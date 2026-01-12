Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.42
П2
13.00
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

Кисляк — лучший опорный полузащитник среди игроков до 22 лет вне топ-5 лиг

Матвей Кисляк вошел в рейтинг по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк стал первым в рейтинге опорных полузащитников в возрасте до 22 лет вне топ-5 лиг. Об этом сообщил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Футболист «армейцев» набрал 83,4 балла, опередив Кеса Смита из «АЗ Алкмаара» (83,3), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и Александара Станковича из «Брюгге» (81,7). Последний — сын известного тренера Деяна Станковича, который ранее тренировал «Спартак». Важно отметить, что исследования проводились среди игрококв, родившихся в 2004 году и позже, и не играющих в лигах Испании, Англии, Италии, Франции и Германии.

В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей за «красно-синих» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков после 18 туров.

Напомним, что еще один россиянин стал первым в аналогичном рейтинге. Алексей Батраков занял первое место среди атакующих полузащитников до 22-х лет. 20-летний воспитанник и футболист московского «Локомотива» обошел игроков португальского и чилийского клубов. Он также возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше