Карседо: Когда тебе звонит «Спартак», ты не можешь не приехать

Напомним, 52-летний испанский специалист в 2012 году входил в тренерский штаб главного тренера красно-белых Унаи Эмери.
— Вы вернулись в «Спартак» спустя 14 лет. Как вы себя чувствуете?
— Очень горжусь возможностью возглавить «Спартак». Благодарен, что вернулся сюда. Это большая честь для нас, но также и большой вызов. Мы будем стараться показывать максимум, потому что знаем об амбициях «Спартака». Большое спасибо вам, что встретили! Спасибо фанатам, клубу! Мы с нетерпением ждем предсезонных сборов и знакомства с игроками.
— Что вы помните о временах работы в «Спартаке»?
— Мы хорошо провели время в Москве, в «Спартаке». Знаю, что это большой клуб. Знаю об амбициях и задачах, которые у нас есть. Теперь у нас больше опыта, чем было тогда. Хорошая возможность для нас.
— Почему решили стать тренером «Спартака»?
— Когда тебе звонит «Спартак», ты не можешь не приехать. Это важный вызов. Я знаю команду, у нас хорошие футболисты, — приводит слова Карседо Sport24.
«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2028 года.
Последним местом работы Хуана Карлоса Карседо был кипрский «Пафос», который он возглавлял с лета 2023 года. Под руководством специалиста команда выиграла чемпионат и кубок страны.