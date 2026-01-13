Ричмонд
Карседо: Когда тебе звонит «Спартак», ты не можешь не приехать

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о возвращении в клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пафос"

Напомним, 52-летний испанский специалист в 2012 году входил в тренерский штаб главного тренера красно-белых Унаи Эмери.

— Вы вернулись в «Спартак» спустя 14 лет. Как вы себя чувствуете?

— Очень горжусь возможностью возглавить «Спартак». Благодарен, что вернулся сюда. Это большая честь для нас, но также и большой вызов. Мы будем стараться показывать максимум, потому что знаем об амбициях «Спартака». Большое спасибо вам, что встретили! Спасибо фанатам, клубу! Мы с нетерпением ждем предсезонных сборов и знакомства с игроками.

— Что вы помните о временах работы в «Спартаке»?

— Мы хорошо провели время в Москве, в «Спартаке». Знаю, что это большой клуб. Знаю об амбициях и задачах, которые у нас есть. Теперь у нас больше опыта, чем было тогда. Хорошая возможность для нас.

— Почему решили стать тренером «Спартака»?

— Когда тебе звонит «Спартак», ты не можешь не приехать. Это важный вызов. Я знаю команду, у нас хорошие футболисты, — приводит слова Карседо Sport24.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2028 года.

Последним местом работы Хуана Карлоса Карседо был кипрский «Пафос», который он возглавлял с лета 2023 года. Под руководством специалиста команда выиграла чемпионат и кубок страны.