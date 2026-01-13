Ричмонд
Карседо раскрыл слова Эмери перед назначением в «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что сказал ему экс-наставник красно-белых Унаи Эмери перед назначением в клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Напомним, 52-летний испанский специалист Карседо входил в тренерский штаб Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

— Разговаривали ли вы с Эмери?

— Да, конечно! У нас очень хорошие взаимоотношения. Он написал мне несколько дней назад, сказал: «Ты можешь улучшить то, что мы заложили тогда!» Сказал много хорошего.

— Что вы знаете об РПЛ?

— Здесь много хороших команд. Лучшими в мое время были — «Зенит» и «Анжи». Самое важное подготовить нашу команду. У «Спартака» есть все, чтобы быть в топе. Постараемся улучшить, — приводит слова Карседо «Спорт-Экспресс».

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2028 года.

Последним местом работы Хуана Карлоса Карседо был кипрский «Пафос», который он возглавлял с лета 2023 года. Под руководством специалиста команда выиграла чемпионат и кубок страны. В 2025 году клуб впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 баллами.