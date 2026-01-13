Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.30
П2
4.70
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Ловчев: Баринов пожалеет о переходе в ЦСКА

13 января пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе полузащитника клуба Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что полузащитник Дмитрий Баринов пожалеет о своем переходе из московского «Локомотива» в ЦСКА.

«Видимо, Баринов хотел больше получать, а “Локомотив” не согласился на это. Баринов обиделся на клуб, потому что был лидером команды и давно играл за них. Приведу свой пример: я 10 лет играл в “Спартаке”, а потом перешёл в “Динамо”. Начал играть, вернулся в сборную, но получил травму. Я жалею об этом переходе, потому что я на все времена душой и телом спартаковец. Хотя за тот переход меня поливают многие спартаковские болельщики.

Баринов тоже когда-то пожалеет о переходе в ЦСКА. Неважно, в деньгах ли дело. Есть люди, которые ассоциируются с определёнными клубами. Руководство «Локомотива» что-то не доделало, неправильно поступило. Надо с уважением относиться к тем, кто отдаёт многие годы одному клубу", — цитирует Ловчева Metaratings.ru.

29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

Евгений Ловчев завершил карьеру футболиста в 1984 году. В своей карьере он выступал за «Спартак», московское «Динамо», «Крылья Советов». Также Ловчев отыграл 47 матчей в составе сборной СССР, забив один гол.