Ловчев: Баринов пожалеет о переходе в ЦСКА

«Видимо, Баринов хотел больше получать, а “Локомотив” не согласился на это. Баринов обиделся на клуб, потому что был лидером команды и давно играл за них. Приведу свой пример: я 10 лет играл в “Спартаке”, а потом перешёл в “Динамо”. Начал играть, вернулся в сборную, но получил травму. Я жалею об этом переходе, потому что я на все времена душой и телом спартаковец. Хотя за тот переход меня поливают многие спартаковские болельщики.