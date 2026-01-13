Ловчев: Баринов пожалеет о переходе в ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что полузащитник Дмитрий Баринов пожалеет о своем переходе из московского «Локомотива» в ЦСКА.
«Видимо, Баринов хотел больше получать, а “Локомотив” не согласился на это. Баринов обиделся на клуб, потому что был лидером команды и давно играл за них. Приведу свой пример: я 10 лет играл в “Спартаке”, а потом перешёл в “Динамо”. Начал играть, вернулся в сборную, но получил травму. Я жалею об этом переходе, потому что я на все времена душой и телом спартаковец. Хотя за тот переход меня поливают многие спартаковские болельщики.
Баринов тоже когда-то пожалеет о переходе в ЦСКА. Неважно, в деньгах ли дело. Есть люди, которые ассоциируются с определёнными клубами. Руководство «Локомотива» что-то не доделало, неправильно поступило. Надо с уважением относиться к тем, кто отдаёт многие годы одному клубу", — цитирует Ловчева Metaratings.ru.
29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.
Евгений Ловчев завершил карьеру футболиста в 1984 году. В своей карьере он выступал за «Спартак», московское «Динамо», «Крылья Советов». Также Ловчев отыграл 47 матчей в составе сборной СССР, забив один гол.