Хуан Карседо впервые обратился к болельщикам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо пообещал сделать все, что в силах его и команды, чтобы болельщики гордились клубом.
«Спасибо всем за теплый прием. Сейчас мы на этом прекрасном стадионе. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке. Мы готовы делать все ради вас. Спасибо», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.
Минувшей ночью Карседо прилетел в Москву для начала работы с футболистами «Спартака» на зимних тренировочных сборах. После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.
Напомним, Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Ранее он уже работал в клубе в 2012 году. До Карседо на посту главного тренера был сербский футбольный тренер Деян Станкович. В год испанец будет получать 2,5 млн евро, в то время как Станкович получал только 1,3 млн.
Деян Станкович ушел из «Спартака» в ноябре 2025 года по обоюдному согласию сторон из-за неудовлетворительных результатов — 6-е место в РПЛ к ноябрю 2025 года.