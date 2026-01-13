Хуан Карседо впервые обратился к болельщикам «Спартака»

«Спасибо всем за теплый прием. Сейчас мы на этом прекрасном стадионе. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке. Мы готовы делать все ради вас. Спасибо», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.