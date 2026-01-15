Ричмонд
Самый дорогой футболист России раскрыл сумму ежемесячных трат

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков в интервью «Советскому спорту» рассказал о своих ежемесячных тратах.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все сильно зависит от покупок. В Новый год ты приобретаешь подарки, и расходы выходят за обычные рамки. У меня нет какого-то фиксированного порога: в один месяц это может быть 100 тысяч, в другой — 250, а иногда и больше, особенно в праздники», — сказал Батраков.

В нынешнем сезоне на счету Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt, который оценивает его рыночную стоимость в 25 млн евро.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. По информации «Чемпионата», зарплата игрока по действующему соглашению составляет около 8 млн рублей в месяц.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют против «Пари НН».

