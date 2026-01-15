Мостовой: Талалаева отовсюду выгоняли. С «Балтикой» дело случая

После первого круга Российской Премьер-лиги «Балтика» занимает пятое место, набрав 35 очков. Лидирует «Краснодар». В его активе 40 баллов.
— Андрей Талалаев — футбольный человек? Сейчас он высоко идет с «Балтикой».
— Молодец, здорово. Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона. Чего он с «Химками» такие места не занимал? А с «Торпедо», «Ахматом»? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом. Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Это футбол, в нем все давно придумано. Тот же «Альбасете» один раз может обыграть «Реал», и что теперь? — сказал Мостовой «Матч ТВ».
В ближайшем туре РПЛ после зимней паузы «Балтика» 27 февраля на выезде встретится с «Зенитом».
Андрей Талалаев возглавлял ранее ереванский «Пюник» и в 2018 году был признан тренером года в Армении. В России специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.