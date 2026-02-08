День в истории: 8 февраля 1992 года создан Российский футбольный союз

Конференция, созванная по инициативе Вячеслава Колоскова, объединила представителей клубов и региональных федераций, игнорировавших Федерацию футбола РСФСР Юрия Ныркова и Всероссийскую ассоциацию футбола Анзора Кавазашвили. Президентом РФС единогласно избрали Колоскова, чьи позиции укрепились благодаря поддержке лидеров столичных команд (Олег Романцев, Павел Садырин, Валерий Газзаев и другие). В тот же день при РФС образовали Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) под руководством Николая Толстых, что заложило основу для первого чемпионата России.