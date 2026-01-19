Мусаев о симуляции Кордобы: А Мойзес не симулировал? Это война

7 декабря «Краснодар» дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18 тура Российской Премьер-лиги. Армейцы завершили матч вдесятером после удаления Мойзеса. В первом круге игра в Москве завершилась вничью (1:1). Тогда в меньшинстве остался «Краснодар», удалили Джона Кордобу.
Мурад Мусаев отреагировал на критику в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
«Я считаю, что с ЦСКА была отличная игра, которая была украшением всего чемпионата. Игра в Москве тоже была хорошей, если бы не удаление. Там судья не справился. Не нужно было удалять Кордобу. Там чуть-чуть Мойзес подрисовал, Кордоба вообще его не трогал, по руке провел, он упал и начал кататься.
Две симуляции Кордобы в первом тайме? А почему вы не говорите про Мойзеса, как он симулировал, когда Кордобу удалили? Просто это война. Если один игрок соперника подрисовывает, а Джона удаляют, Джону смотреть и говорить: “Окей, я буду стоять, бейте меня”? Это латиноамериканские футболисты. Они два атлета, воина, но так было. В первом матче Мойзес победил, во втором Кордоба. В каждом матче есть такие моменты, но вы прицепились к этому эпизоду», — сказал Мусаев в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».
42-летний Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.
С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти