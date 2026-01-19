Мусаев о симуляции Кордобы: А Мойзес не симулировал? Это война

«Я считаю, что с ЦСКА была отличная игра, которая была украшением всего чемпионата. Игра в Москве тоже была хорошей, если бы не удаление. Там судья не справился. Не нужно было удалять Кордобу. Там чуть-чуть Мойзес подрисовал, Кордоба вообще его не трогал, по руке провел, он упал и начал кататься.



Две симуляции Кордобы в первом тайме? А почему вы не говорите про Мойзеса, как он симулировал, когда Кордобу удалили? Просто это война. Если один игрок соперника подрисовывает, а Джона удаляют, Джону смотреть и говорить: “Окей, я буду стоять, бейте меня”? Это латиноамериканские футболисты. Они два атлета, воина, но так было. В первом матче Мойзес победил, во втором Кордоба. В каждом матче есть такие моменты, но вы прицепились к этому эпизоду», — сказал Мусаев в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».