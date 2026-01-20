Ричмонд
В «Ахмате» отреагировали на информацию о переговорах с Джикией

Вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о слухах про переговоры с игроком «Антальяспора» Георгием Джикией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Антальяспор"

Ранее в СМИ сообщили, что 32-летний защитник может продолжить карьеру в «Ахмате». Отмечалось, что грозненском клубе рассматривают экс-игрока «Спартака» как замену Надеру Гандри, которым активно интересуется «Клуб Африкен».

«Наш клуб в данный момент не ведет переговоров о приобретении Георгия Джикии», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Георгий Джикия выступает за турецкий «Антальяспор» с лета 2025 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

В России Джикия известен выступлениями за московский «Спартак» и подмосковные «Химки». В составе красно-белых защитник провел 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. В составе клуба Джикия стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.


В сентябре 2024 года Джикия на правах свободного агента перешел в подмосковные «Химки», которые летом 2025 года прекратили свое существование.