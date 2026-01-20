В «Ахмате» отреагировали на информацию о переговорах с Джикией

В России Джикия известен выступлениями за московский «Спартак» и подмосковные «Химки». В составе красно-белых защитник провел 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. В составе клуба Джикия стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.