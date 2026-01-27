Романцев дал Карседо совет по выживанию в «Спартаке»

Напомним, в начале января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего испанского специалиста на пост главного тренера клуба. Карседо сменил в этом амплуа Деяна Станковича.
«Как Карседо не сойти с ума в “Спартаке”? Ему нужен хороший пресс-атташе, как у меня был: Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев. Я им сам говорил, мне негатив не несите. И они меня ограждали от этого», — сказал Романцев в выпуске «Спартак Шоу».
Трудовое соглашение Карседо с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
Карседо ранее уже работал в «Спартаке»: в 2012 году он входил в тренерский штаб своего соотечественника Унаи Эмери. Испанец также работал с ним в «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале», а в 2020 году начал самостоятельную тренерскую карьеру. Карседо успел поработать в «Ибице», «Сарагосе» и кипрском «Пафосе», который в этом сезоне сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов.
В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В первом туре после зимней паузы красно-белые 1 марта на выезде сыграют против «Сочи».