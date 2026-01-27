Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.69
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Романцев дал Карседо совет по выживанию в «Спартаке»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев дал совет главному тренеру красно-белых Хуану Карлосу Карседе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в начале января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего испанского специалиста на пост главного тренера клуба. Карседо сменил в этом амплуа Деяна Станковича.

«Как Карседо не сойти с ума в “Спартаке”? Ему нужен хороший пресс-атташе, как у меня был: Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев. Я им сам говорил, мне негатив не несите. И они меня ограждали от этого», — сказал Романцев в выпуске «Спартак Шоу».

Трудовое соглашение Карседо с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.

Карседо ранее уже работал в «Спартаке»: в 2012 году он входил в тренерский штаб своего соотечественника Унаи Эмери. Испанец также работал с ним в «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале», а в 2020 году начал самостоятельную тренерскую карьеру. Карседо успел поработать в «Ибице», «Сарагосе» и кипрском «Пафосе», который в этом сезоне сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В первом туре после зимней паузы красно-белые 1 марта на выезде сыграют против «Сочи».