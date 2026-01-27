Романцев: Мой «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»

Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР. В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.