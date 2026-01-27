Романцев: Мой «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»

«Спартак» становился чемпионом России шесть раз подряд — с 1996-го по 2001 год. «Зенит» повторил это достижение в период с 2019-го по 2024 год. Однако Романцев считает, что красно-белые в 90-е годы были намного сильнее нынешнего «Зенита».
«Тот “Спартак” был сильнее, чем “Зенит” сейчас. На голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет. Там везде игроки европейского уровня. Может, поэтому “Спартаку” было проще, потому что он действительно был сильный», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».
Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР. В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.
Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубок России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).