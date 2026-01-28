Рахимов — об увольнении из «Рубина»: Это впервые в истории клуба

— Нет, я об этом не думал, потому что надо понимать, что «Рубин» находится на седьмом месте в таблице. Это впервые в истории клуба, когда тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя команда на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче. А те периоды о, которых говорят и сейчас делают акцент, что в семи играх был забит один мяч, но если ты возьмешь восьмой матч, то получится, что забили три гола. Я не считаю, что это причина. Можно назвать много клубов, у которых эти периоды случаются. Важно, что среди этих матчей не было провальных. Мы не уступали соперникам и играли на равных, — сказал Рахимов в выпуске Here We Go на странице «Коммент. Шоу» в VK.