Рахимов — об увольнении из «Рубина»: Это впервые в истории клуба

13 января руководство «Рубина» сообщило об увольнении Рахимова. Специалист возглавлял клуб из Казани с 2023 года.
— Уход из «Рубина» был по обоюдному согласию?
— Нет. Это решение клуба. С нашей стороны (тренерского штаба) все было подготовлено к началу сборов и расписаны 11 тренировочных занятий. Очень часто были звонки от футболистов с вопросом: «В чем дело? Что происходит?». У них было тоже самое волнение, озабоченность. Но мы со своей стороны должны были вести себя правильно. Все было правильно расставлено. Игрокам нужно было делать ту программу, которую им дали, и независимо от того, кто будет и что будет, им надо прийти готовыми.
— Вы уже после матча с «Ростовом» чувствовали, что напряжение растет, и оно достигло пика?
— Нет, я об этом не думал, потому что надо понимать, что «Рубин» находится на седьмом месте в таблице. Это впервые в истории клуба, когда тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя команда на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче. А те периоды о, которых говорят и сейчас делают акцент, что в семи играх был забит один мяч, но если ты возьмешь восьмой матч, то получится, что забили три гола. Я не считаю, что это причина. Можно назвать много клубов, у которых эти периоды случаются. Важно, что среди этих матчей не было провальных. Мы не уступали соперникам и играли на равных, — сказал Рахимов в выпуске Here We Go на странице «Коммент. Шоу» в VK.
После увольнения Рахимова «Рубин» возглавил экс-наставник подмосковных «Химок» Франк Артига.
«Рубин» после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 17 баллов.