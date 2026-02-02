Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.31
П2
2.03
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.13
П2
2.89
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Лукас Вера объяснил, как набрал вес перед переходом в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Вера рассказал откуда у него появился лишний вес.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

28-летний аргентинец Вера в декабре заключил контракт с московским клубом.

— Лукас, твои фото с животом на одной из первых тренировок взорвали российские спортивные медиа. Как ты набрал такой вес?

— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно… Понимаешь?

Но когда на меня вышел «Локомотив», я начал основательно работать над собой. Мы подписали контракт в декабре, и я уже тренировался с большей отдачей. Когда приехал на сборы, что-то успел скинуть. Понятно, что не все — но работаю над этим.

— Какой был рекордный вес?

— В декабре, когда проходил медосмотр, весы показали больше 69 килограммов. На сборах быстро скинул до 67. Сейчас — 66,2. Минус четыре килограмма! Осталось еще немного, так как мой игровой вес — 64−65 килограммов, — приводит слова Лукаса Веры «Спорт-Экспресс».

Последним клубом Веры был «Аль-Вахда». В сентябре клуб из ОАЭ разорвал контракт с аргентинцем. Игрок не провел за команду ни одного матча. В РПЛ полузащитник выступал за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, и за подмосковные «Химки» в сезоне-2024/25.