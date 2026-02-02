Лукас Вера объяснил, как набрал вес перед переходом в «Локомотив»

— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно… Понимаешь?