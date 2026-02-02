Лукас Вера объяснил, как набрал вес перед переходом в «Локомотив»

28-летний аргентинец Вера в декабре заключил контракт с московским клубом.
— Лукас, твои фото с животом на одной из первых тренировок взорвали российские спортивные медиа. Как ты набрал такой вес?
— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно… Понимаешь?
Но когда на меня вышел «Локомотив», я начал основательно работать над собой. Мы подписали контракт в декабре, и я уже тренировался с большей отдачей. Когда приехал на сборы, что-то успел скинуть. Понятно, что не все — но работаю над этим.
— Какой был рекордный вес?
— В декабре, когда проходил медосмотр, весы показали больше 69 килограммов. На сборах быстро скинул до 67. Сейчас — 66,2. Минус четыре килограмма! Осталось еще немного, так как мой игровой вес — 64−65 килограммов, — приводит слова Лукаса Веры «Спорт-Экспресс».
Последним клубом Веры был «Аль-Вахда». В сентябре клуб из ОАЭ разорвал контракт с аргентинцем. Игрок не провел за команду ни одного матча. В РПЛ полузащитник выступал за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, и за подмосковные «Химки» в сезоне-2024/25.