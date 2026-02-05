Ричмонд
Источник: Футболист «Краснодара» продолжит карьеру в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов перейдет в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, стороны находятся на финальной стадии согласования условий трансфера. Отмечается, что Данила Козлов уже перевозит вещи из одного отеля в другой в пределах ОАЭ, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю армейцев и начать подготовку к весенней части сезона в новом коллективе.

Даниил Козлов — воспитанник «Зенита». За «Краснодар» 21-летний футболист выступает с лета 2024 года, когда состоялся его переход из «Балтики». Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Краснодар», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

После 18 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке в РПЛ.