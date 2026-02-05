Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.38
П2
4.30
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

СМИ: В контракте Дурана с «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа

Выкуп Джона Дурана не предусмотрен в соглашении с «Аль-Насром».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Арендное соглашение между «Аль-Насром» и петербургским «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее инсайдер объявил о переходе форварда в команду Российской Премьер-лиги (РПЛ) на правах аренды. Клубы подписали все необходимые документы, футболист уже прибыл в расположение «Зенита».

Вместе с «Фенербахче» Дуран стал обладателем Суперкубка Турции в 2025 году. В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний Джон Дуран провел 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в 32 млн евро.

После первой части текущего сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует в лиге «Краснодар» с 40 очками.