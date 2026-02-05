СМИ: В контракте Дурана с «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа

Арендное соглашение между «Аль-Насром» и петербургским «Зенитом» не предусмотрена опция выкупа нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Ранее инсайдер объявил о переходе форварда в команду Российской Премьер-лиги (РПЛ) на правах аренды. Клубы подписали все необходимые документы, футболист уже прибыл в расположение «Зенита».
Вместе с «Фенербахче» Дуран стал обладателем Суперкубка Турции в 2025 году. В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний Джон Дуран провел 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в 32 млн евро.
После первой части текущего сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует в лиге «Краснодар» с 40 очками.