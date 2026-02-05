«Локомотив» победил «Урал» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча в ОАЭ. Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут. У победителей мячи забили Александр Руденко (12-я минута), Дмитрий Воробьев (28) и Николай Комличенко (51). У проигравших отличились Мартин Секулич (66) и Николай Морозов (103).
В составе «Локомотива» из-за повреждений на поле не вышли полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков.
«Батраков и Карпукас получили небольшие ушибы. Они не критичны, игроки были готовы принять участие в игре с “Уралом”. Но идет нормальный процесс подготовки, поэтому решили обоих сегодня не использовать. У нас есть группа молодых футболистов, которым можно было дать игровую практику. Все готовятся, в том числе индивидуально, поправляя свои нюансы с точки зрения функционального состояния и профилактики травматизма. Очень важно индивидуально корректировать состояние каждого игрока», — передает слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова «Чемпионат».
В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».
В 18 турах «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют против «Пари НН».
Екатеринбургский «Урал» ушел на зимнюю паузу, занимая второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» набрал 41 очко в 22 турах, на 7 баллов отставая от лидирующего воронежского «Факела».