«Локомотив» победил «Урал» в товарищеском матче

«Батраков и Карпукас получили небольшие ушибы. Они не критичны, игроки были готовы принять участие в игре с “Уралом”. Но идет нормальный процесс подготовки, поэтому решили обоих сегодня не использовать. У нас есть группа молодых футболистов, которым можно было дать игровую практику. Все готовятся, в том числе индивидуально, поправляя свои нюансы с точки зрения функционального состояния и профилактики травматизма. Очень важно индивидуально корректировать состояние каждого игрока», — передает слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова «Чемпионат».