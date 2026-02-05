Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

«Локомотив» победил «Урал» в товарищеском матче

Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча в ОАЭ. Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут. У победителей мячи забили Александр Руденко (12-я минута), Дмитрий Воробьев (28) и Николай Комличенко (51). У проигравших отличились Мартин Секулич (66) и Николай Морозов (103).

В составе «Локомотива» из-за повреждений на поле не вышли полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков.

«Батраков и Карпукас получили небольшие ушибы. Они не критичны, игроки были готовы принять участие в игре с “Уралом”. Но идет нормальный процесс подготовки, поэтому решили обоих сегодня не использовать. У нас есть группа молодых футболистов, которым можно было дать игровую практику. Все готовятся, в том числе индивидуально, поправляя свои нюансы с точки зрения функционального состояния и профилактики травматизма. Очень важно индивидуально корректировать состояние каждого игрока», — передает слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова «Чемпионат».

В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

В 18 турах «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют против «Пари НН».

Екатеринбургский «Урал» ушел на зимнюю паузу, занимая второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» набрал 41 очко в 22 турах, на 7 баллов отставая от лидирующего воронежского «Факела».

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше