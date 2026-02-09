Смолов назвал лучших игроков РПЛ в истории и прямо сейчас

В своей профессиональной карьере футболист Смолов выступал за «Динамо», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи». Сейчас Федор не выступает за профессиональные клубы, однако официального заявления о завершении карьеры еще не было. По словам футболиста, ему требуется время, чтобы понять, вернется ли он играть на профессиональном уровне или уже нет.