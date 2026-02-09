Ричмонд
Смолов назвал лучших игроков РПЛ в истории и прямо сейчас

Футболист не выделил российских футболистов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший российский футболист Федор Смолов ответил на вопросы пресс-службы РПЛ.

— Лучший игрок в истории РПЛ?

— Ну я назову всё-таки по совокупности — Вагнер Лав.

— Лучший игрок РПЛ прямо сейчас?

— Джон Кордоба.

— Против кого тебе сложнее всего было играть?

— Пара защитников: Игнашевич и Березуцкий Василий.

— Лучший партнёр в РПЛ?

— Павел Мамаев.

— Лучший стадион в РПЛ?

— Футбольный клуб «Краснодар».

— Кого бы ты хотел видеть в российской лиге?

— Наверное, хочется, чтобы приезжало больше иностранцев высокого уровня, чтобы они делали чемпионат сильнее. И рядом с ними наши молодые футболисты развивались и прогрессировали.

— Лучший гол в РПЛ, который ты видел?

— Мартин Йиранек. В ворота «Кубани», — сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

В своей профессиональной карьере футболист Смолов выступал за «Динамо», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи». Сейчас Федор не выступает за профессиональные клубы, однако официального заявления о завершении карьеры еще не было. По словам футболиста, ему требуется время, чтобы понять, вернется ли он играть на профессиональном уровне или уже нет.