«Балтика» объявила о трансфере воспитанника «Спартака»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года. Вторую часть сезона-2025/2026 Шильцов проведет в «Нефтехимике». К «Балтике» игрок присоединится 1 июля.
«Мы рады приветствовать Константина в семье балтийцев и желаем ему ярких побед и успехов на новом этапе футбольного пути!» — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.
Константин Шильцов — воспитанник московского «Спартака». С 2022 года он выступал на правах аренды за «Пари НН», «Родину» и «Нефтехимик», а летом 2024-го подписал с клубом из Нижнекамска полноценный контракт.
После 18 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата России. 27 февраля в рамках 19-го тура РПЛ калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».