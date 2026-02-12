На Кавказе назвали гору в честь ЦСКА

«В соответствии с федеральным законом “О наименованиях географических объектов” и на основании предложения парламента Кабардино‑Балкарской Республики присвоить наименование “ЦСКА” безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43°18,7' северной широты, 42°31,0' восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино‑Балкарской Республики», — сказано в тексте распоряжения.
Гора ЦСКА расположена примерно в четырех с половиной километрах от Эльбруса — наивысшей точки России и Европы. Это первый случай в современной российской истории, когда гору назвали в честь спортивного клуба.
Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) был основан в 1923 году. Под этим брендом существуют 12 профессиональных команд в восьми видах спорта. Самым известной командой является футбольный ЦСКА, который носит это название с 1960 года.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. 1 марта армейцы на выезде сыграют против «Ахмата».