Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.47
X
4.05
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

Бывший нападающий «Спартака» Николсон переходит в «Сочи»

Нападающий мексиканской «Тихуаны» и сборной Ямайки Шамар Николсон переходит в «Сочи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: spartak.com

По информации источника, 28-летний нападающий возвращается в Россию на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона. Если «Сочи» сохранит место в РПЛ, то сможет выкупить Николсона.

С 2022 по 2024 год Николсон выступал за московский «Спартак». В общей сложности он провел за «красно-белых» 57 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. Николсон помог «Спартаку» выиграть Кубок России (2022), а также завоевать бронзовые медали РПЛ (2023).

За трансфер Николсона «Спартак» заплатил бельгийскому «Шарлеруа» 8 млн евро. В феврале 2025 года «красно-белые» продали ямайца в «Тихуану» за 1,6 млн евро. Николсон провел за мексиканский клуб 21 матч, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков. 1 марта команда Игоря Осинькина дома сыграет против «Спартака».