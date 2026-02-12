Бывший нападающий «Спартака» Николсон переходит в «Сочи»

По информации источника, 28-летний нападающий возвращается в Россию на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона. Если «Сочи» сохранит место в РПЛ, то сможет выкупить Николсона.
С 2022 по 2024 год Николсон выступал за московский «Спартак». В общей сложности он провел за «красно-белых» 57 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. Николсон помог «Спартаку» выиграть Кубок России (2022), а также завоевать бронзовые медали РПЛ (2023).
За трансфер Николсона «Спартак» заплатил бельгийскому «Шарлеруа» 8 млн евро. В феврале 2025 года «красно-белые» продали ямайца в «Тихуану» за 1,6 млн евро. Николсон провел за мексиканский клуб 21 матч, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков. 1 марта команда Игоря Осинькина дома сыграет против «Спартака».