«Грустно, были как одно целое». Игрок «Краснодара» — об уходе Козлова

«От новости об уходе Дани Козлова в ЦСКА грустно. Но в тот же момент я понимаю, что он хочет играть. И грустно, и очень сильно радостно за него. Мы в в команде с ним были близки на сто процентов, всегда вместе ходили — как одно целое», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».