«Грустно, были как одно целое». Игрок «Краснодара» — об уходе Козлова

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о трансфере одноклубника Данилы Козлова в московский ЦСКА.
«От новости об уходе Дани Козлова в ЦСКА грустно. Но в тот же момент я понимаю, что он хочет играть. И грустно, и очень сильно радостно за него. Мы в в команде с ним были близки на сто процентов, всегда вместе ходили — как одно целое», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. Ранее он играл за «Балтику». В СМИ появлялась информация, что армейцы заплатят около 1 млн евро за 21-летнего футболиста.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 21-летний Данила Козлов провел 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.
На данный момент «Краснодар» на первом месте в турнирной таблице, у него 40 баллов в активе. ЦСКА четвертый и является ближайшим преследователем «Локомотива» с третьей строчки.