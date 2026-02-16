Тормена из «Краснодара» сравнил безопасность в России и Бразилии

Тормена отметил, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Бразилии.
— Я родом из Сан‑Паулу, небольшого города Марилья. Моя семья была не такой богатой, я вырос только с матерью. Нельзя сказать, что мы голодали или были нищими, но в то же время никакой роскоши не было.
— Много ли было криминала в тех местах?
— Нет, это достаточно маленький город с населением в 200 тысяч человек. Конечно, есть маленькие районы, которые более опасны, чем другие. Но это не так, как в больших городах. Как и везде, там бывают опасные места, в которые лучше не ходить, но не особо много.
— В России в этом плане намного безопаснее?
— Без сомнения. В России безопаснее. В Бразилии в Сан‑Паулу, Рио‑де‑Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет, — приводит слова Тормены «Матч ТВ».
Витор Тормена выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В начале декабря «Краснодар» объявил о продлении контракта с Торменой до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне бразилец отыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
В заключительном туре РПЛ перед зимней паузой «Краснодар» на домашнем поле обыграл ЦСКА (3:2). Подопечные Мурада Мусаева ушли на перерыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 37 очками.