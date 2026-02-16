Защитник Рядно перешел из ЦСКА в «Балтику»

Рядно — воспитанник ЦСКА, в основном составе армейцев защитник дебютировал 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита». В активе россиянина один гол и одна результативная передача в 13 матчах за красно‑синих, также он выступал на правах аренды за московскую «Родину».