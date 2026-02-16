Защитник Рядно перешел из ЦСКА в «Балтику»

Соглашение с 20‑летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2029 года.
«Приветствуем Михаила в рядах балтийцев и желаем продолжения своего футбольного развития в нашем клубе!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Балтики».
Отмечается, что защитник прошел медицинское обследование в Москве и вылетел в Турцию, чтобы начать тренировки с «Балтикой» на сборах.
Рядно — воспитанник ЦСКА, в основном составе армейцев защитник дебютировал 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита». В активе россиянина один гол и одна результативная передача в 13 матчах за красно‑синих, также он выступал на правах аренды за московскую «Родину».
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Балтика» с 35 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице.