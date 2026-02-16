Ричмонд
«Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче

В ОАЭ завершилась товарищеская встреча между футбольным клубом «Урал» и московским «Динамо». Игра закончилась победой «Урала» со счетом 2:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

За екатеринбургский клуб голы забили реализовавший пенальти Евгений Марков и Евгений Харин. В составе бело-голубых отличился Эль-Мехди Маухуб. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным издания «Спорт-Экспресс», «Динамо» играло вторым составом.

Позднее в понедельник, 16 февраля, соперники встретятся между собой еще раз.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, команда набрала 41 очко по итогам 21 матча. Бело-голубые расположились на десятом месте, клуб набрал 21 очко после 18 туров.