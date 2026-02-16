«Динамо» проиграло «Уралу» в товарищеском матче

За екатеринбургский клуб голы забили реализовавший пенальти Евгений Марков и Евгений Харин. В составе бело-голубых отличился Эль-Мехди Маухуб. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным издания «Спорт-Экспресс», «Динамо» играло вторым составом.
Позднее в понедельник, 16 февраля, соперники встретятся между собой еще раз.
«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, команда набрала 41 очко по итогам 21 матча. Бело-голубые расположились на десятом месте, клуб набрал 21 очко после 18 туров.