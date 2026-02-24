В «Локомотиве» объявили позицию по трансферу Батракова

— Есть ли сумма отступных в контракте Алексея Батракова?
— Конечно. Для заинтересованных лиц не секрет, что сумма отступных существует. При подписании или переподписании таких футболистов, как Алексей, данная опция всегда присутствует, как бы клубу ни хотелось иначе.
— Летом его трансфер реален?
— Любой трансфер реален, если «Локомотив» получит достойное предложение. Сначала должен появиться конкретный интерес — только потом можно говорить о переходе. Естественно, не хотим отпускать Батракова, но есть и мнение игрока, и финансовые условия.
— А предложения по Батракову были?
— Нет, так как все знают, что он не продается: мы неоднократно об этом заявляли. Но какие-то разговоры вокруг, конечно, могут идти, — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».
Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник сыграл в 17 матчах, провел на поле 1634 минуты, забил 11 голов, совершил шесть голевых передач и реализовал два пенальти. Контракт 20-летнего футболиста с клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 25 миллионов евро.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте, набрав 37 очков в 18 матчах. Подопечные Михаила Галактионова на три балла отстают от лидирующего «Краснодара». В рамках 19-го тура РПЛ 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют с «Пари НН».