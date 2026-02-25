Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.83
П2
3.18
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.27
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.19
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.50
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2

Футбольный агент рассказал о захвате власти в «Зените»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» рассказал о текущей ситуации в руководстве «Зенита».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению Гурцкая, всеми ключевыми процессами в петербургском клубе теперь руководит заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Илюхина, которая с 2019 года занимает пост председателя совета директоров.

В августе 2025 года председателем правления «Зенита» был избран бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Константин Зырянов, который сменил в этой должности Александра Медведева.

«Пертурбации, которые она сделала в “Зените” за 2025 год — феноменальные. Она полностью захватила власть в клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева. Считаю, это большая работа — так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это все-таки флагман российского футбола в последние годы.

По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение. Позитивное или негативное — мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться — это сильное решение», — сказал Гурцкая.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 27.02.2026, 19:30
Зенит
-
Балтика
-

Александр Медведев занимал пост председателем правления «Зенита» с 2019 года. При его правлении «сине-бело-голубые» сумели шесть раз подряд выиграть РПЛ (2019−2024) и завоевать два Кубка России (2020, 2024).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.