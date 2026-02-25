Футбольный агент рассказал о захвате власти в «Зените»

«Пертурбации, которые она сделала в “Зените” за 2025 год — феноменальные. Она полностью захватила власть в клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева. Считаю, это большая работа — так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это все-таки флагман российского футбола в последние годы.



По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение. Позитивное или негативное — мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться — это сильное решение», — сказал Гурцкая.