Футбольный агент рассказал о захвате власти в «Зените»

По мнению Гурцкая, всеми ключевыми процессами в петербургском клубе теперь руководит заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Илюхина, которая с 2019 года занимает пост председателя совета директоров.
В августе 2025 года председателем правления «Зенита» был избран бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Константин Зырянов, который сменил в этой должности Александра Медведева.
«Пертурбации, которые она сделала в “Зените” за 2025 год — феноменальные. Она полностью захватила власть в клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева. Считаю, это большая работа — так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это все-таки флагман российского футбола в последние годы.
По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение. Позитивное или негативное — мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться — это сильное решение», — сказал Гурцкая.
Александр Медведев занимал пост председателем правления «Зенита» с 2019 года. При его правлении «сине-бело-голубые» сумели шесть раз подряд выиграть РПЛ (2019−2024) и завоевать два Кубка России (2020, 2024).
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.