Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.42
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.83
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Сергей Семак рассказал, что думает о своем 50-летнем юбилее

27 февраля специалисту исполнится 50 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о своем юбилее. 27 февраля специалисту исполнится 50 лет.

«Своим днем рождения я заканчиваю рубеж 50-летний и вступаю уже в 51-й год. Если разобраться, по большому счету, 50 лет уже прожито будет на момент празднования дня рождения. Начнется 51-й год. Поэтому ждем, каким он будет», — сказал Семак во время разговора с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на подкасте «Зенита».

Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка страны. Семак пять раз признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Еще одна круглая дата, связанная с петербургским «Зенитом», должна была праздноваться 25 мая 2025 года — 100 лет со дня создания клуба, однако руководство питерцев решило переквалифицировать событие в 100-й сезон, таким образом перенеся празднование вплоть до июля 2026 года. Это, вероятно, связано с тем, что за день до важной даты «Зенит» остался без чемпионства в РПЛ, его обошел «Краснодар», а перенос события должен продлить клубу время, чтобы иметь время завоевать трофей.