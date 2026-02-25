Сергей Семак рассказал, что думает о своем 50-летнем юбилее

Еще одна круглая дата, связанная с петербургским «Зенитом», должна была праздноваться 25 мая 2025 года — 100 лет со дня создания клуба, однако руководство питерцев решило переквалифицировать событие в 100-й сезон, таким образом перенеся празднование вплоть до июля 2026 года. Это, вероятно, связано с тем, что за день до важной даты «Зенит» остался без чемпионства в РПЛ, его обошел «Краснодар», а перенос события должен продлить клубу время, чтобы иметь время завоевать трофей.