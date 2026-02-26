Челестини: Баринов сделал игру ЦСКА более вариативной

— Ромб — один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча? Я обязан думать о том, что может случиться, если кто-то из основных не сможет сыграть. Представим, что у нас нет Баринова и выбывает Кисляк. Кто тогда сыграет рядом с Обляковым? Матеус Алвес? А кто займет его позицию? Попович, но, ребята, ему 19 лет. Если мы говорим, что боремся за победу в чемпионате, то нам нужны игроки с чуть большим опытом.