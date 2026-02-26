Челестини: Баринов сделал игру ЦСКА более вариативной

— Баринов — игрок, который на поле общается больше, чем любой игрок ЦСКА в первой части сезона. Обляков коммуницирует с другими игроками левой ногой, Кисляк — работой, а Баринов еще и голосом. Нам был нужен полевой игрок, который передает свою энергию голосом.
— В первой половине сезона Баринов, которого мы знали как опорника, раскрылся в роли левой восьмерки. При этом летом и ранней осенью у ЦСКА прекрасно взаимодействовало трио Кисляк — Обляков — Матеус Алвес. Кажется, что теперь вам в любом случае придется что-то менять.
— Вы сами сказали: лучшие матчи ЦСКА провел, когда мы играли с этой тройкой в середине. Отлично, а что было делать, когда, например, не мог играть Кисляк?
— Можно ли совместить Баринова, Кисляка, Облякова и Матеуса Алвеса?
— Ромб — один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча? Я обязан думать о том, что может случиться, если кто-то из основных не сможет сыграть. Представим, что у нас нет Баринова и выбывает Кисляк. Кто тогда сыграет рядом с Обляковым? Матеус Алвес? А кто займет его позицию? Попович, но, ребята, ему 19 лет. Если мы говорим, что боремся за победу в чемпионате, то нам нужны игроки с чуть большим опытом.
Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Баринов может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк — Обляков — Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем.
— В товарищеских матчах мы видим, что Баринов играет в паре центральных полузащитников, как это делали Кисляк и Обляков в начале сезона. Получается, в первую очередь вы рассматриваете Баринова не как чистого опорника?
— Баринов может быть и «шестеркой», и «восьмеркой». У него сумасшедший объем, он достаточно техничен, он может подключаться к штрафной. Баринов может делать все, как Кисляк и Обляков. Для меня они не полузащитники, они всеполезащитники — играют во всех зонах. Такие игроки делают команду очень вариативной, — сказал Челестини в интервью порталу Sports.ru.
29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач. После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первый матч после зимней паузы команда проведет 1 марта в Грозном против «Ахмата».