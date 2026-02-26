Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
5.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.95
П2
7.24
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.44
П2
5.48
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.40

Задержанного футболиста ЦСКА Агапова направили в вытрезвитель

Игрок был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футболист московского ЦСКА Илья Агапов провел несколько часов в вытрезвителе после задержания, сообщает телеграм-канал SHOT.

В вытрезвителе он пришел в себя и позже был отпущен, при этом протокол об административном правонарушении составлен не был. По информации СМИ, в ночь на 25 февраля Агапов, находясь в сильном алкогольном опьянении, проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на посту. Женщина вызвала Росгвардию, и футболист был задержан.

Он провел ночь в отделении полиции и рассказал свою версию происходящего, по которой пошел утром в Уфе на медосмотр, но не дождался вызванного такси, прошел два квартала и замерз. Тогда Агапов решил зайти в здание музыкальной школы и отогреться, но охранница приняла его за бомжа или наркомана и вызвала Росгвардию.

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина». Он играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2», а в 2022 году подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом». В зимнее трансферное окно 2023 года он перешел в ЦСКА, но не смог закрепиться в основном составе. В 2025 году он выступал в аренде за «Пари НН» и тольяттинский «Акрон», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».