Задержанного футболиста ЦСКА Агапова направили в вытрезвитель

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина». Он играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2», а в 2022 году подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом». В зимнее трансферное окно 2023 года он перешел в ЦСКА, но не смог закрепиться в основном составе. В 2025 году он выступал в аренде за «Пари НН» и тольяттинский «Акрон», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».