Задержанного футболиста ЦСКА Агапова направили в вытрезвитель

Футболист московского ЦСКА Илья Агапов провел несколько часов в вытрезвителе после задержания, сообщает телеграм-канал SHOT.
В вытрезвителе он пришел в себя и позже был отпущен, при этом протокол об административном правонарушении составлен не был. По информации СМИ, в ночь на 25 февраля Агапов, находясь в сильном алкогольном опьянении, проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на посту. Женщина вызвала Росгвардию, и футболист был задержан.
Он провел ночь в отделении полиции и рассказал свою версию происходящего, по которой пошел утром в Уфе на медосмотр, но не дождался вызванного такси, прошел два квартала и замерз. Тогда Агапов решил зайти в здание музыкальной школы и отогреться, но охранница приняла его за бомжа или наркомана и вызвала Росгвардию.
25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина». Он играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2», а в 2022 году подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом». В зимнее трансферное окно 2023 года он перешел в ЦСКА, но не смог закрепиться в основном составе. В 2025 году он выступал в аренде за «Пари НН» и тольяттинский «Акрон», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».