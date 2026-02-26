МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РБК, что список судей на новый сезон будет изменен из-за проводимого расследования. На данный момент под следствием находятся сразу девять российских футбольных арбитров.
Расследование уголовного дела против бывшего руководства футбольного клуба «Торпедо» выявило новые случаи предполагаемой коррупции среди судей. Следственный департамент МВД расследует факты получения незаконного вознаграждения от девяти арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги, которые якобы влияли на результаты матчей. Об этом сообщили два источника РБК, знакомые с ходом дела, и подтвердил другой источник, близкий к РФС.
Обвинения по статье 184 УК (влияние на результаты спортивных соревнований) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. В деле также фигурирует бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Если суд признает их виновными, им может грозить до семи лет лишения свободы.
Судьи не ответили на звонки и сообщения РБК. Запросы были направлены в МВД, РПЛ и РФС.
На фоне этого бюро исполкома РФС планирует внести изменения в списки судей РПЛ и Первой лиги на сезон 2025−2026 годов, исключив из них указанных арбитров. До окончания сезона осталось меньше трех месяцев — он завершится в мае, а заочное заседание бюро должно пройти до 28 февраля.