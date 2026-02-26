МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей

Обвинения по статье 184 УК (влияние на результаты спортивных соревнований) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. В деле также фигурирует бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Если суд признает их виновными, им может грозить до семи лет лишения свободы.