«Зенит» и ЦСКА поздравили Семака с 50-летием

Пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера клуба Сергея Семака с юбилеем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«27 февраля отмечает свой юбилей главный тренер сине-бело-голубых.

“Сергей Богданович, сегодняшний день — праздничный для всей нашей огромной сине-бело-голубой семьи. Мы рады поздравить Вас с юбилеем и благодарим от всей души за неисчислимое количество счастливых моментов, победных эмоций и бесконечную гордость за наш с Вами “Зенит”. Будьте здоровы и продолжайте быть примером для подражания! С днем рождения”, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Также своего бывшего игрока и капитана клуба Сергея Семака с днем рождения поздравил ЦСКА.

«Поздравляем нашего экс-капитана с юбилеем и вспоминаем хет-трик, который помог нам выйти в ту легендарную евровесну сезона-2004/05», — говорится в сообщении в телеграм-канале армейцев.


Ранее Сергей Семак рассказал, что думает о своем 50-летии.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды стали обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка страны. Специалист пять раз был признан лучшим тренером года по версии РФС.