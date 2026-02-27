«Зенит» и ЦСКА поздравили Семака с 50-летием

«27 февраля отмечает свой юбилей главный тренер сине-бело-голубых.



“Сергей Богданович, сегодняшний день — праздничный для всей нашей огромной сине-бело-голубой семьи. Мы рады поздравить Вас с юбилеем и благодарим от всей души за неисчислимое количество счастливых моментов, победных эмоций и бесконечную гордость за наш с Вами “Зенит”. Будьте здоровы и продолжайте быть примером для подражания! С днем рождения”, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.