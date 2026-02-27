«Зенит» победил «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ

Сегодня, 27 февраля, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между питерским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Зенита». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.
На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 87-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Луис Энрике с передачи Максима Глушенкова.
После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.
Напомним, этот матч был стартовым в 19-м туре РПЛ. Команды вернулись после зимнего перерыва. Эта победа позволила выйти «Зениту» на первое место в турнирной таблице РПЛ, оставив «Краснодар» позади, однако матч команды из Краснодара в этом туре еще не был сыгран, поэтому окончательное расположение команд будет определено только 1 марта, после заключительных встреч тура.
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Луис Энрике
87′
16
Денис Адамов
90′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
