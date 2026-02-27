«Зенит» победил «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ

Напомним, этот матч был стартовым в 19-м туре РПЛ. Команды вернулись после зимнего перерыва. Эта победа позволила выйти «Зениту» на первое место в турнирной таблице РПЛ, оставив «Краснодар» позади, однако матч команды из Краснодара в этом туре еще не был сыгран, поэтому окончательное расположение команд будет определено только 1 марта, после заключительных встреч тура.