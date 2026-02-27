Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.71
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

«Зенит» победил «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ

Встреча завершилась с минимальным счетом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 февраля, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между питерским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Зенита». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 87-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Луис Энрике с передачи Максима Глушенкова.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

Напомним, этот матч был стартовым в 19-м туре РПЛ. Команды вернулись после зимнего перерыва. Эта победа позволила выйти «Зениту» на первое место в турнирной таблице РПЛ, оставив «Краснодар» позади, однако матч команды из Краснодара в этом туре еще не был сыгран, поэтому окончательное расположение команд будет определено только 1 марта, после заключительных встреч тура.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
27.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Голы
Зенит
Луис Энрике
87′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
90′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Статистика
Зенит
Балтика
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
4
1
Угловые
7
5
Фолы
8
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше