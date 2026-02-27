Ричмонд
Агент Чавеса: «Луис счастлив в “Динамо” и не думает об уходе»

Клаудио Курти, представитель Луиса Чавеса, прокомментировал слухи вокруг хавбека «Динамо».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Агент Луиса Чавеса Клаудио Курти прокомментировал слухи о планах хавбека покинуть московское «Динамо» и отправиться в Мексику.

«Чавес может покинуть “Динамо”? Луис абсолютно счастлив в клубе, об уходе он не думает. Сейчас он хочет только вернуться на поле в составе “Динамо” и показать себя с лучшей стороны», — сказал Курти в беседе с корреспондентом Sport24.

Летом 2023 года Чавес перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Чавес провел за «Динамо» 19 игр в РПЛ. В сезоне-2025/26 он пока не выходил на поле после травмы колена.

Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний Чавес думает о возвращении к Мексику.

Напомним, 27 февраля в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Это была стартовая встреча команд в рамках РПЛ после зимней паузы. Завтра, 28 февраля команды лиги будут полноценно играть, заключмтельные матчи пройдут в воскресенье, 1 марта.