Экс-игрок «Зенита» — об ужесточении лимита: уровень РПЛ упадет, но есть и плюсы

Экс-игрок «Зенита» и московского «Динамо» Артур Юсупов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.
«Ужесточение лимита — сложный вопрос. С одной стороны, больше молодых игроков будут получать практику, играть. С другой, уровень чемпионата поначалу немного упадет. Так что здесь двоякая ситуация, есть и плюсы, и минусы», — сказал Юсупов.
Напомним, в 2025 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке и 5 на поле».
Среди основных аргументов ужесточения лимита выделяются стимулирование развития национального футбола, принцип «в российском футболе должны быть российские игроки» и снижение финансовой нагрузки на клубы.