Экс-игрок «Зенита» — об ужесточении лимита: уровень РПЛ упадет, но есть и плюсы

«Ужесточение лимита — сложный вопрос. С одной стороны, больше молодых игроков будут получать практику, играть. С другой, уровень чемпионата поначалу немного упадет. Так что здесь двоякая ситуация, есть и плюсы, и минусы», — сказал Юсупов.