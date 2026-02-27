Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.79
П2
38.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
4.59
X
13.00
П2
200.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Экс-игрок «Зенита» — об ужесточении лимита: уровень РПЛ упадет, но есть и плюсы

Бывший игрок «Зенита» назвал плюсы и минусы ужесточения лимита легионеров.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

Экс-игрок «Зенита» и московского «Динамо» Артур Юсупов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

«Ужесточение лимита — сложный вопрос. С одной стороны, больше молодых игроков будут получать практику, играть. С другой, уровень чемпионата поначалу немного упадет. Так что здесь двоякая ситуация, есть и плюсы, и минусы», — сказал Юсупов.

Напомним, в 2025 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

Среди основных аргументов ужесточения лимита выделяются стимулирование развития национального футбола, принцип «в российском футболе должны быть российские игроки» и снижение финансовой нагрузки на клубы.