«Ростов» пожаловался на судейство матча с «Краснодаром»

Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара», который завершился поражением желто-синих со счетом 1:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По ходу встречи в Краснодаре команда гостей осталась в меньшинстве — красные карточки получили защитники Дмитрий Чистяков и Илья Вахания. Пресс-служба «Ростова» опубликовала видео с эпизодами, на которые, по мнению дончан, должен был реагировать главный арбитр матча Антон Фролов.

«Футбольный клуб “Ростов” отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании. При этом у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить разъяснения», — говорится в сообщении.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. На 8‑й минуте пенальти реализовал капитан хозяев Эдуард Сперцян, а на 45+3‑й минуте с одиннадцатиметровой отметки отличился полузащитник гостей Алексей Миронов. Оба пенальти были назначены после подсказки VAR. Победный гол в ворота ростовской команды на 73‑й минуте забил футболист «быков» Никита Кривцов.

После 19 туров РПЛ ростовчане находятся на 11-м месте в турнирной таблице. В активе команды 21 набранное очко. В следующем туре «Ростов» 7 марта примет калининградскую «Балтику».

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая на один балл петербургский «Зенит».

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Краснодар, 25047 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Ростов
Алексей Миронов
45+3′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Статистика
Краснодар
Ростов
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
5
5
Угловые
4
5
Фолы
16
15
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
