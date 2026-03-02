Романцев: В наше время судьи были сильнее. VAR только мешает

«Судейство в первых матчах РПЛ после рестарта? Изначально, когда появился VAR, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее чем нынешние арбитры. Сейчас этот VAR только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться. Постоянные паузы из-за VAR забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне как болельщику это не нравится», — передает слова Романцева Sport24.