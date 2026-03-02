Романцев: В наше время судьи были сильнее. VAR только мешает

В заключительном матче 19-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком» арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR отменил решение о назначении пенальти в пользу красно-белых. Таким образом, судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги.
Система VAR начала работу в Российской Премьер-лиге в 2019 году. Олег Романцев считает, что паузы из-за VAR забирают эмоции у болельщиков и игроков.
«Судейство в первых матчах РПЛ после рестарта? Изначально, когда появился VAR, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее чем нынешние арбитры. Сейчас этот VAR только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться. Постоянные паузы из-за VAR забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне как болельщику это не нравится», — передает слова Романцева Sport24.
Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР. В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.
Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубок России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).