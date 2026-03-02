Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.18
X
3.38
П2
2.00
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.15
П2
2.44
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.14
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2

Романцев: В наше время судьи были сильнее. VAR только мешает

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал частое вмешательство системы видеопомощи арбитра (VAR) в матчах 19-го тура РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

В заключительном матче 19-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком» арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR отменил решение о назначении пенальти в пользу красно-белых. Таким образом, судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги.

Система VAR начала работу в Российской Премьер-лиге в 2019 году. Олег Романцев считает, что паузы из-за VAR забирают эмоции у болельщиков и игроков.

«Судейство в первых матчах РПЛ после рестарта? Изначально, когда появился VAR, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее чем нынешние арбитры. Сейчас этот VAR только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться. Постоянные паузы из-за VAR забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне как болельщику это не нравится», — передает слова Романцева Sport24.

Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР. В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.

Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубок России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).