Карседо после матча с «Сочи» оценил судейство в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал судейство в матче 19-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2). Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов, который трижды использовал ВАР, чтобы принять решения, не в пользу красно-белых.
Он отменил пенальти на Манфреде Угальде, не засчитал гол Жедсона Фернандеша и назначил пенальти в ворота Александра Максименко.
— В первом тайме мы создали много моментов и могли забивать больше, но, к сожалению, не смогли закончить игру раньше. Впрочем, после такого периода подготовки победа — это отличный результат, — отметил Карседо.
— Что вы думаете о судействе в России?
— После игры я поговорил с арбитром. Я сказал, что он справился неплохо. Однако, когда я смотрел другие матчи тура, мне показалось, что ВАР слишком часто вмешивается в игру, и это влияет на её темп, — добавил тренер в эфире канала «Матч ТВ».
О судействе в матче высказался и форвард «Спартака» Пабло Солари.
«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру. Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать. Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», — отметил Солари.
24-летний вингер Солари вышел в стартовом составе «народной команды» и отыграл весь поединок, отметившись забитым на 90+2-й минуте голом и став лучшим игроком матча.
«Спартак» набрал 32 очка и расположился на 6-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков.
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
