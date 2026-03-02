Ричмонд
Карседо после матча с «Сочи» оценил судейство в РПЛ

Он заявил, что ВАР слишком часто вмешивается в игру.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пафос"

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал судейство в матче 19-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2). Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов, который трижды использовал ВАР, чтобы принять решения, не в пользу красно-белых.

Он отменил пенальти на Манфреде Угальде, не засчитал гол Жедсона Фернандеша и назначил пенальти в ворота Александра Максименко.

— В первом тайме мы создали много моментов и могли забивать больше, но, к сожалению, не смогли закончить игру раньше. Впрочем, после такого периода подготовки победа — это отличный результат, — отметил Карседо.

— Что вы думаете о судействе в России?

— После игры я поговорил с арбитром. Я сказал, что он справился неплохо. Однако, когда я смотрел другие матчи тура, мне показалось, что ВАР слишком часто вмешивается в игру, и это влияет на её темп, — добавил тренер в эфире канала «Матч ТВ».

О судействе в матче высказался и форвард «Спартака» Пабло Солари.

«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру. Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать. Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», — отметил Солари.

24-летний вингер Солари вышел в стартовом составе «народной команды» и отыграл весь поединок, отметившись забитым на 90+2-й минуте голом и став лучшим игроком матча.

«Спартак» набрал 32 очка и расположился на 6-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков.

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 4676 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Голы
Сочи
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Спартак
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Сочи
Спартак
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
5
Угловые
4
6
Фолы
16
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти