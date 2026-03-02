Ричмонд
Карседо рассказал, как на игроков «Спартака» повлиял перенос матча с «Сочи»

2 марта «Спартак» на выезде обыграл «Сочи».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

Футболисты московского «Спартака» надеялись провести матч 19-го тура РПЛ с «Сочи» как можно раньше, но единственным вариантом оказался перенос игры. Об этом рассказал главный тренер команды Хуан Карседо.

В понедельник «Спартак» одержал выездную победу со счетом 3:2. Изначально встреча должна была состояться 1 марта, но была перенесена из-за введения режима беспилотной опасности в Сочи.

«Мы, конечно, хотели бы сыграть как можно скорее, как только поняли ситуацию. Идеальным вариантом для нас было бы провести матч в воскресенье, так как вскоре предстоит следующий кубковый матч с “Динамо”. Однако в таких обстоятельствах мы не могли ничего изменить. Матч был перенесен на сегодняшний день. По времени мы пытались договориться как можно раньше, но в итоге пришли к такому решению. Теперь команде нужно вернуться в Москву и готовиться к игре с “Динамо”. Никаких оправданий, мы рады, что победили и набрали три очка», — сказал Карседо.

Этот матч стал первым официальным под руководством испанского тренера. «Мы рады победе. Конечно, мы могли бы забить больше голов и, возможно, завершить матч раньше, но три очка в дебютной игре — это отличный результат для команды и футболистов. До замен игра была под нашим контролем, а соперник воспользовался единственным моментом, который у него был, после штрафного удара. Я считаю, что команде нужно добавить свежести», — отметил тренер во время пресс-конференции.

«Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет тольяттинский «Акрон» 9 марта, а 5 марта сыграет первый матч полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Динамо».

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 4676 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Голы
Сочи
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Спартак
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Сочи
Спартак
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
5
Угловые
4
6
Фолы
16
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
