Карседо рассказал, как на игроков «Спартака» повлиял перенос матча с «Сочи»

«Мы, конечно, хотели бы сыграть как можно скорее, как только поняли ситуацию. Идеальным вариантом для нас было бы провести матч в воскресенье, так как вскоре предстоит следующий кубковый матч с “Динамо”. Однако в таких обстоятельствах мы не могли ничего изменить. Матч был перенесен на сегодняшний день. По времени мы пытались договориться как можно раньше, но в итоге пришли к такому решению. Теперь команде нужно вернуться в Москву и готовиться к игре с “Динамо”. Никаких оправданий, мы рады, что победили и набрали три очка», — сказал Карседо.