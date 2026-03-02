В московском «Динамо» осудили болельщиков за освистывание Карпина

«Не думаю, что болельщикам стоило освистывать Карпина — это неприлично. Каждый тренер старается по-своему. Бывает, что даже выдающийся специалист не может добиться успеха в новой команде. Работа тренера — это лишь часть общего процесса, ведь важен вклад всех. Когда все работают слаженно, будет результат. Нельзя освистывать ни Черчесова, ни Петреску, ни Карпина, ни других, кто работал в “Динамо”, — сказал Соловьев “Матч ТВ”.