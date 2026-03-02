Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.31
П2
1.93
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
1
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.40
П2
24.00
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.16
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2

В московском «Динамо» осудили болельщиков за освистывание Карпина

С клубе посчитали неприличным такое поведение болельщиков.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Бывший президент клуба РПЛ «Динамо-Москва» Геннадий Соловьев выразил осуждение по поводу того, как болельщики «бело-голубых» отреагировали на появление экс-наставника команды Валерия Карпина, освистав его.

«Не думаю, что болельщикам стоило освистывать Карпина — это неприлично. Каждый тренер старается по-своему. Бывает, что даже выдающийся специалист не может добиться успеха в новой команде. Работа тренера — это лишь часть общего процесса, ведь важен вклад всех. Когда все работают слаженно, будет результат. Нельзя освистывать ни Черчесова, ни Петреску, ни Карпина, ни других, кто работал в “Динамо”, — сказал Соловьев “Матч ТВ”.

Напомним, 1 марта под руководством Ролана Гусева «Динамо» одержало уверенную победу в матче 19-го тура РПЛ-2025/2026, разгромив «Крылья Советов» со счетом 4:0. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве был замечен и 57-летний Карпин, чьё появление на экране было встречено неодобрительными свистками зрителей.

Карпин, в настоящее время возглавляющий национальную сборную России, также работал с «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года и известен по своей карьере в «Спартаке» и «Ростове».

Динамо
4:0
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
5
Фолы
8
14
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше