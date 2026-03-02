В московском «Динамо» осудили болельщиков за освистывание Карпина

Бывший президент клуба РПЛ «Динамо-Москва» Геннадий Соловьев выразил осуждение по поводу того, как болельщики «бело-голубых» отреагировали на появление экс-наставника команды Валерия Карпина, освистав его.
«Не думаю, что болельщикам стоило освистывать Карпина — это неприлично. Каждый тренер старается по-своему. Бывает, что даже выдающийся специалист не может добиться успеха в новой команде. Работа тренера — это лишь часть общего процесса, ведь важен вклад всех. Когда все работают слаженно, будет результат. Нельзя освистывать ни Черчесова, ни Петреску, ни Карпина, ни других, кто работал в “Динамо”, — сказал Соловьев “Матч ТВ”.
Напомним, 1 марта под руководством Ролана Гусева «Динамо» одержало уверенную победу в матче 19-го тура РПЛ-2025/2026, разгромив «Крылья Советов» со счетом 4:0. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве был замечен и 57-летний Карпин, чьё появление на экране было встречено неодобрительными свистками зрителей.
Карпин, в настоящее время возглавляющий национальную сборную России, также работал с «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года и известен по своей карьере в «Спартаке» и «Ростове».
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти