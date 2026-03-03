Канчельскис: снег в Сахаре вероятнее, чем чемпионство «Спартака»

«Скорее в Сахаре пойдет снег, чем “Спартак” станет чемпионом в этом сезоне. Без шансов — слишком большое отставание от “Краснодара” и “Зенита”. Даже если красно-белые выиграют все игры до конца сезона, этого может не хватить.



“Спартак” слишком слабо провел первую часть чемпионата, чтобы рассчитывать на борьбу за титул. Команде нужно сделать основную ставку на Кубок России. Там есть неплохие шансы побороться за трофей», — сказал Канчельскис.