Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.35
П2
2.06
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.50
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.81
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

Канчельскис: снег в Сахаре вероятнее, чем чемпионство «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в этом сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Скорее в Сахаре пойдет снег, чем “Спартак” станет чемпионом в этом сезоне. Без шансов — слишком большое отставание от “Краснодара” и “Зенита”. Даже если красно-белые выиграют все игры до конца сезона, этого может не хватить.

“Спартак” слишком слабо провел первую часть чемпионата, чтобы рассчитывать на борьбу за титул. Команде нужно сделать основную ставку на Кубок России. Там есть неплохие шансы побороться за трофей», — сказал Канчельскис.

Последний раз снег в пустыне Сахара наблюдался в январе этого года в районе алжирского города Айн‑Сефра. До этого снег в той области наблюдался в декабре 2016 года. Спустя пять месяцев, в мае 2017 года, «Спартак» завоевал свой последний чемпионский титул.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В понедельник, 9 марта, красно-белые дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.