Агент Маньяков раскрыл подробности по новому контракту Денисова

В начале февраля защитник Даниил Денисов продлил контракт с красно-белыми до лета 2030 года.
— Раз речь зашла про продление Денисова, насколько эта история была сложной или простой? Все-таки были слухи еще про интерес «Динамо» и «Краснодара».
— Не буду говорить, потому что это, наверное, будет не солидно по отношению к клубам, которые проявляли этот интерес. Что же касается непосредственно самого продления со «Спартаком», то на нашей же первой встрече, на которой присутствовали Фран Кахигао, Сергей Некрасов, Олег Малышев и Андрей Мовсесьян, мы сразу сказали, что у нас есть желание продлиться со «Спартаком». Клуб сказал, что у них есть желание продолжить сотрудничество с Денисовым. Этого хватило. Просто цифры корректировались, скажем так… Где-то мы пошли навстречу «Спартаку». Но и большое спасибо клубу, там по одному пункту в контракте был определенный спорный момент, по нему решали. И тут уже «Спартак» пошел нам навстречу. Все было в пределах нормы, очень профессионально и уважительно, что немаловажно. Да, по его поводу поступали действительно хорошие предложения, но Даня сразу сказал: «Нет. Я их даже рассматривать не буду, хочу остаться в “Спартаке”.
— В общем, не было моментов, когда казалось, что договориться не получится?
— Я почему-то был уверен, что мы все решим. Опережая вопрос, почему был так уверен — позитив! Когда ведешь переговоры или просто даже говоришь с кем-то, то чувствуешь, позитивно общение идет или негативно. Либо тебе какие-то подачки кидают, либо люди действительно хотят тебя услышать и понять. Вот со стороны «Спартака» как раз это было: клуб и слышал, и понимал, и было желание сохранить Денисова. По времени затянулось — да. И я, и спортивный директор «Спартака» Кахигао— не подарки в переговорном процессе, — цитирует Маньякова «Матч ТВ».
Всего за основную команду «Спартака» Даниил Денисов провел 140 матчей, в которых забил один мяч и отдал 11 голевых передач. После 19 туров «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 11 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В рамках 20-го тура подопечные Хуана Карлоса Карседо 9 марта на домашней арене сыграют с тольяттинским «Акроном».