Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.35
П2
2.06
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.50
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.81
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

Агент Маньяков раскрыл подробности по новому контракту Денисова

Глава агентства FM Sports Agency Александр Маньяков, которое представляет Даниила Денисова, рассказал, что защитник «Спартака» не рассматривал переход в другой клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале февраля защитник Даниил Денисов продлил контракт с красно-белыми до лета 2030 года.

— Раз речь зашла про продление Денисова, насколько эта история была сложной или простой? Все-таки были слухи еще про интерес «Динамо» и «Краснодара».

— Не буду говорить, потому что это, наверное, будет не солидно по отношению к клубам, которые проявляли этот интерес. Что же касается непосредственно самого продления со «Спартаком», то на нашей же первой встрече, на которой присутствовали Фран Кахигао, Сергей Некрасов, Олег Малышев и Андрей Мовсесьян, мы сразу сказали, что у нас есть желание продлиться со «Спартаком». Клуб сказал, что у них есть желание продолжить сотрудничество с Денисовым. Этого хватило. Просто цифры корректировались, скажем так… Где-то мы пошли навстречу «Спартаку». Но и большое спасибо клубу, там по одному пункту в контракте был определенный спорный момент, по нему решали. И тут уже «Спартак» пошел нам навстречу. Все было в пределах нормы, очень профессионально и уважительно, что немаловажно. Да, по его поводу поступали действительно хорошие предложения, но Даня сразу сказал: «Нет. Я их даже рассматривать не буду, хочу остаться в “Спартаке”.

— В общем, не было моментов, когда казалось, что договориться не получится?

— Я почему-то был уверен, что мы все решим. Опережая вопрос, почему был так уверен — позитив! Когда ведешь переговоры или просто даже говоришь с кем-то, то чувствуешь, позитивно общение идет или негативно. Либо тебе какие-то подачки кидают, либо люди действительно хотят тебя услышать и понять. Вот со стороны «Спартака» как раз это было: клуб и слышал, и понимал, и было желание сохранить Денисова. По времени затянулось — да. И я, и спортивный директор «Спартака» Кахигао— не подарки в переговорном процессе, — цитирует Маньякова «Матч ТВ».

Всего за основную команду «Спартака» Даниил Денисов провел 140 матчей, в которых забил один мяч и отдал 11 голевых передач. После 19 туров «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 11 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В рамках 20-го тура подопечные Хуана Карлоса Карседо 9 марта на домашней арене сыграют с тольяттинским «Акроном».