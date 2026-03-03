Агент Маньяков раскрыл подробности по новому контракту Денисова

— Не буду говорить, потому что это, наверное, будет не солидно по отношению к клубам, которые проявляли этот интерес. Что же касается непосредственно самого продления со «Спартаком», то на нашей же первой встрече, на которой присутствовали Фран Кахигао, Сергей Некрасов, Олег Малышев и Андрей Мовсесьян, мы сразу сказали, что у нас есть желание продлиться со «Спартаком». Клуб сказал, что у них есть желание продолжить сотрудничество с Денисовым. Этого хватило. Просто цифры корректировались, скажем так… Где-то мы пошли навстречу «Спартаку». Но и большое спасибо клубу, там по одному пункту в контракте был определенный спорный момент, по нему решали. И тут уже «Спартак» пошел нам навстречу. Все было в пределах нормы, очень профессионально и уважительно, что немаловажно. Да, по его поводу поступали действительно хорошие предложения, но Даня сразу сказал: «Нет. Я их даже рассматривать не буду, хочу остаться в “Спартаке”.