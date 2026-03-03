На арбитра РПЛ завели уголовное дело о влиянии на исходы матчей

По информации источника, 38-летний арбитр был задержан на прошлой неделе в одном из аэропортов Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 184 УК РФ, по которому ему может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи также допросили ассистента арбитра Хамида Талаева, который проходит по делу в статусе свидетеля.
Фисенко и Талаев вместе работали только на одном матче — в ноябре 2023 года между «Аланией» и «Химками» (1:4) в Первой лиге. Отмечается, что в том числе их допрашивали и по этой игре.
В этом сезоне Фисенко отработал 18 матчей в РПЛ в составе бригады VAR. Его последним матчем была декабрьская встреча между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре. В качестве главного арбитра Фисенко отсудил 88 матчей в Первой лиге и Кубке России.