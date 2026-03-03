На арбитра РПЛ завели уголовное дело о влиянии на исходы матчей

По информации источника, 38-летний арбитр был задержан на прошлой неделе в одном из аэропортов Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 184 УК РФ, по которому ему может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи также допросили ассистента арбитра Хамида Талаева, который проходит по делу в статусе свидетеля.