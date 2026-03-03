Москва
На арбитра РПЛ завели уголовное дело о влиянии на исходы матчей

МВД возбудило против футбольного судьи Андрея Фисенко уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Об этом сообщают «Ведомости».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, 38-летний арбитр был задержан на прошлой неделе в одном из аэропортов Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 184 УК РФ, по которому ему может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи также допросили ассистента арбитра Хамида Талаева, который проходит по делу в статусе свидетеля.

Фисенко и Талаев вместе работали только на одном матче — в ноябре 2023 года между «Аланией» и «Химками» (1:4) в Первой лиге. Отмечается, что в том числе их допрашивали и по этой игре.

В этом сезоне Фисенко отработал 18 матчей в РПЛ в составе бригады VAR. Его последним матчем была декабрьская встреча между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре. В качестве главного арбитра Фисенко отсудил 88 матчей в Первой лиге и Кубке России.