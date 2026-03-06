Ричмонд
Роман Павлюченко считает ЦСКА претендентом на титул

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко оценил перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно. Эта команда — претендент на “золото”. Они в порядке, в атаке у них все хорошо, в обороне, в принципе, порядок. ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда. Исполнители очень классные», — передает слова Павлюченко Metaratings.ru.

По словам специалиста, московский коллектив мощно смотрится по игре и является темной лошадкой в борьбе за чемпионский титул в текущей кампании. Также эксперт добавил, что не понимает, как подопечные Фабио Челестини умудрились уступить грозненскому «Ахмату», но при этом отлично смотрелись с краснодарцами в Кубке.

1 марта в Грозном красно-синие проиграли «Ахмату» со счетом 0:1 в гостевой встрече сезона РПЛ-2025/2026. В первом матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. По итогам 19 сыгранных матчей текущего сезона чемпионата «армейцы», которых тренирует Фабио Челестини, с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

Роману Павлюченко 44 года. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы как лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарская «Кубань», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). Павлюченко провел за сборную России 51 матч, забив 21 мяч. Он выступал в составе команды на чемпионате Европы‑2008, где россияне завоевали бронзу.

Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007). Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.