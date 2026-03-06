Роман Павлюченко считает ЦСКА претендентом на титул

«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно. Эта команда — претендент на “золото”. Они в порядке, в атаке у них все хорошо, в обороне, в принципе, порядок. ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда. Исполнители очень классные», — передает слова Павлюченко Metaratings.ru.